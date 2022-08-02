Пекин, , 10:39 — REGNUM В случае, если спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси приедет с визитом на Тайвань, Китаем будут предприняты решительные меры по защите своих суверенитета и территориальной целостности. Об этом 2 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что письмо с угрозами о трёх заложенных взрывных устройствах получил аэропорт Тайбэя «Таоюань» перед предполагаемым визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.