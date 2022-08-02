Воронеж, 2 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Двое детей и один взрослый получили травмы в автоаварии в Бутурлиновке Воронежской области 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 15:25 на улице Попкова. По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляя автомобилем Datsun mi-DO, съехала с дороги и врезалась в световую опору.

В результате аварии травмы получили 42-летний мужчина, четырёхлетняя девочка и десятилетний мальчик, они госпитализированы. По факту аварии полиция проводит проверку.

Всего за сутки 1 августа в Воронежской области зарегистрировано 119 автоаварий, пострадали девять человек, один человек погиб.