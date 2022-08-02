Бухарест, 2 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Румынии с начала нынешнего года основные продуты питания подорожали приблизительно на 40 процентов. Об этом 2 августа со ссылкой на данные Национального института статистики и Еврокомиссии сообщает бухарестская газета Ziare.

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Согласно официальной информации, наибольшим образом выросли цены на картофель, куриные яйца и рис. Резко возросла стоимость курятины, говядины и свинины.

Сообщается о планируемом подорожании муки и молока.

Как утверждают независимые эксперты, сложившаяся ситуация связана с введением Евросоюзом экономических санкций в отношении Российской Федерации.