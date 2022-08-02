Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Распространяемые в Грузии заявления, будто Вашингтон пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, являются «дезинформацией». Об этом 1 августа заявил в соцсети Twitter член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

Конгрессмен Адам Кинзингер U.S. House of Representatives

«У нас нет никакого желания втягивать Грузию в войну, совершенно неверно», — написал конгрессмен.

Он заявил, что целью Вашингтона якобы пытается остановить боевые действия на Украине, но так, чтобы киевский режим сохранил контроль над территорией всей страны.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды правящей партии «Грузинская мечта», обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.

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