Париж, , 10:32 — REGNUM По данным министерства экологического перехода во Франции, бензин в среднем подешевел еще на 6,2 цента за литр, а цена дизельного топлива на этой неделе упала на 5,6 цента за литр, передает BFM TV.

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Согласно данным министерства экологического перехода, цена за литр Super SP95 — E10 упала в среднем на 6,2 цента за неделю и составила 1,8 евро за литр. Это долгожданное снижение цен для автомобилистов, тем более что в начале учебного года ожидается новая государственная скидка в размере 30 центов в дополнение к той, которую недавно объявила компания TotalEnergies.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 1 августа, во Франции были госпитализированы 20 063 пациента с коронавирусом против 20 098 днем ​​ранее.

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