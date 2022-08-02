Брянский район, Брянская область, 2 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Смертельную травму получил 46-летний слесарь муниципального унитарного предприятия в деревне Тиганово Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Мужчина днём ремонтировал водопровод на улице Садовой. На рабочего внезапно обрушился пласт земли, он погиб.

По факту гибели слесаря возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.