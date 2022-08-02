Сеул, , 10:29 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Филиппин, пострадавшим от сильного землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $200 тыс.

В МИД Южной Корее выразили надежду, что эта поддержка поможет жителям азиатской страны в стабилизации жизни и ликвидации последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате природного катаклизма погибли десять человек. Около 380 человек пострадали.

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