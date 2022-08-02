Сеул, 2 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Филиппин, пострадавшим от сильного землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $200 тыс.

В МИД Южной Корее выразили надежду, что эта поддержка поможет жителям азиатской страны в стабилизации жизни и ликвидации последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате природного катаклизма погибли десять человек. Около 380 человек пострадали.

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