Псков, , 10:33 — REGNUM Теперь дети из многодетных семей в Псковской области будут бесплатно учиться в колледжах. О таком решении 2 августа в своём телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Многодетная семья Pixabay.com

Глава области принял решение о компенсации затрат на обучение из бюджета Псковской области. Дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в учреждениях среднего профессионального образования.

«Очень важно, чтобы большие семьи у нас чувствовали себя комфортно и хорошо знали, что их ценят на родной земле. Уверен, эта мера поддержки для многих будет крайне важной», — заявил Ведерников.

Напомним, ранее в регионе также стали больше помогать малообеспеченным семьям. Теперь они получают выплаты на детей от восьми до 17 лет.