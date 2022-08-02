Йошкар-Ола, , 10:25 — REGNUM В Марий Эл задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь двух полицейских в Чувашии, одного из которых облили бензином и подожгли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Полиция Черкасский Андрей © ИА Красная Весна

Речь идёт о происшествии в Моргаушском районе, где 29 июля при задержании 29-летнего водителя пострадал один из полицейских. По данным следствия, подозреваемый плеснул бензин и поджёг одежду сотрудника ДПС, который остаётся в реанимации.

В управлении отмечают, что злоумышленник скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Его местонахождение установили в ночь на 2 июля: он находился в деревне в Марий Эл, где живёт его друг. Подозреваемого задержали чувашские полицейские совместно со спецназом.

«Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. При задержании он не оказывал сопротивления. Вину в причинении вреда здоровью полицейскому признает», — говорят в следственном управлении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным правоохранителей, 29 июля житель Марий Эл, задержанный за управление автомобилем в нетрезвом виде, облил бензином двух полицейских, после чего поджёг одежду одного их них. В результате инспектору ДПС причинены ожоги на площади более 50% тела, он находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СКР. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Чувашии Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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