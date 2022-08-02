Эксетер, Великобритания, , 10:24 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, на фоне угрожающего стране энергетического кризиса поддержала идею возобновления добычи сланцевого газа методом гидроразрыва (фрекинга). Об этом она заявила на прошедшей 1 августа в английском Эксетере встрече с членами Консервативной партии.

Отвечая на вопрос однопартийцев, касающийся надвигающегося на страну энергетического кризиса, Трасс подчеркнула, что готова в кратчайшие сроки подготовить законопроект, позволяющий возобновить частичную добычу в Великобритании сланцевого газа методом фрекинга.

Лиз Трасс «Нам следует разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это».

По словам политика, она «также позаботится» об использовании для поддержания внутреннего энергоснабжения «всего газа в Северном море» и займётся активным продвижением проектов по строительству атомных электростанций.

О намерении премьер-министра Бориса Джонсона возобновить добычу сланцевого газа, прервав фактически действующий в Великобритании из-за угрозы экологии мораторий на фрекинг, в марте проинформировала читателей газета The Daily Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, позиции министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, участвующей в борьбе за премьерское кресло, значительно укрепились.

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