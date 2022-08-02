Москва, , 10:41 — REGNUM Российский Минюст подготовил для следователей и судей методические пособия с разъяснениями о том, что именно считать фейками и дискредитацией в отношении Вооружённых сил. Об этом сообщает 2 августа издание «Коммерсантъ».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии — к «дискредитации», говорится в пособиях ведомства.

В первом из двух пособий объяснено, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» (статья 207.3 УК РФ). Объект экспертизы — «сообщение», которое нужно исследовать «с учётом контекста его размещения и коммуникативной ситуации».

«Мнение о факте использования вооружённых сил или оценка данного факта является признаком другого коммуникативного действия — а именно дискредитации использования вооружённых сил», — говорится в пособии.

Второй документ посвящён экспертизе материалов о публичной дискредитации армии (статья 280.3 УК РФ). В этом случае экспертам предстоит установить тип «экстремистского» значения, выраженного в материале».

Оба пособия, по информации издания, направлены во все региональные управления Минюста. Они разработаны «в связи с актуальностью задач, обусловленных применением новых правовых норм законодательства РФ».

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