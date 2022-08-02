Тайбэй, 2 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На авиабазу в тайваньском юго-восточном уезде Тайдун в преддверии возможного визита в Тайбэй спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» производства Франции ВВС Тайваня. Об этом 2 августа сообщает газета «Чжунго шибао».

Giancarlo Foto4U Mirage 2000

По данным издания, прибытие Пэлоси в Тайбэй ожидается вечером 2 августа, и она прибудет во главе делегации из шести человек, которые представляют американскую Демпартию.

Также указывается, что спецборт ВВС США подлетит к северной части Тайваня через восточное побережье острова в связи с чем, скорее всего, тайваньские военные усиливают в этом регионе меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два китайских авианосца «Ляонин» и «Шаньдун» вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.