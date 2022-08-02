Москва, 2 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Законопроект, защищающий права при покупке объектов коммерческой недвижимости при изменении их кадастровой стоимости, внес в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Речь в документе идет об объектах недвижимости, которые передаются в собственность или в пользование, только из государственной или муниципальной собственности, пояснил Крашенинников.

За время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости иногда возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги, рассказал парламентарий.

Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные гарантии владельцев недвижимости. Если после даты подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая стоимость понизилась, то в таком случае применяется сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости.

Во всех регионах в 2022 — 2023 гг. должна быть проведена переоценка государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, напомнил глава комитета Госдумы.

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