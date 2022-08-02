Лос-Анджелес, США, , 10:19 — REGNUM Компания Marvel Studios поделилась фрагментом сериала «Женщина-Халк». Об этом 2 августа пишет Playground.

Женщина-Халк (Татьяна Маслани) Цитата из трейлера сериала «Женщина-Халк». 2022 год

В ролике показали сцену, в которой Халк в исполнении Марка Руффало учит свою двоюродную сестру Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) справляться со сверхспособностями. Родственники медитируют и повторяют позы из йоги, а также рассуждают о том, что быть Халком не всегда просто.

ИА REGNUM напоминает, что премьера шоу «Женщина-Халк» запланирована на 17 августа 2022 года на Disney Plus. Первый трейлер проекта вызвал негативную реакцию в Сети — пользователям не понравилась компьютерная графика главной героини.

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