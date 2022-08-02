Белгород, 2 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Старую городскую свалку рекультивируют в Белгороде, сообщает 2 августа пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

Соответствующую заявку одобрило Министерство природных ресурсов РФ. Разработана вся проектно-сметная документация, получено заключение Росприроднадзора и результаты всех необходимых экспертиз. На старом полигоне ТБО будут построены очистные сооружения для сбора фильтрации, смонтируют системы дегазации, установят защитные экраны и высадят растения. Стоимость работ превышает 1,5 млрд рублей, из которых 750 млн рублей поступят из федерального бюджета, остальные средства — софинансирование из региональной казны.

Кроме того, одобрена заявка на рекультивацию свалки в Грайвороне, на эти цели потратят 135 млн рублей.

Завершить работы планируют в 2024 году.