Ярославль, , 10:24 — REGNUM В Ярославле городские власти приняли у подрядчика работы по благоустройство в Юбилейном парке. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Юбилейный парк в Ярославле city-yaroslavl.ru

Акт о приёмке был подписан 1 августа 2022 года, напомним, контракт был заключён ещё в июне 2019 года, а обустройство спортивного комплекса в парке должны были выполнить за два месяца, однако благоустройство затянулось почти на год, так как подрядчик не успел сделать всё до зимы. Теперь он обязан выплатить неустойку в размере 997 тысяч рублей.

А вот работы по благоустройству общественной территории «Озёрная гривка» в Заволжском районе Ярославля пока так и не завершены.

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