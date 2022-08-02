Оймяконский район, Якутия, 2 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На берегу реки Индигирка обнаружили троих сотрудников федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана». Василий Каратаев, Рустам Осипов и Олег Васимов живы и здоровы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река

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Людей нашли работники уголовного розыска отдела полиции Оймяконского района. В соцсетях размещены их фотографии и видео, где мужчины переплывают реку на лодках.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа троих работников Авиалесоохраны объявили в розыск. МВД региона распространило информацию о том, что мужчины отправились в поселок Усть-Нера и не дают о себе знать.