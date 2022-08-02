Южно-Сахалинск, , 10:17 — REGNUM На Сахалине раскрыто убийство совершенное в ноябре 1998 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Следователи совместно с полицейскими провели оперативные мероприятия, в ходе которых удалось установить причастного к совершению преступления. Ознакомившись с имеющимися доказательствами мужчина признался в содеянном. В ходе пьянки в частной бани он поссорился со своим товарищем и зарезал его. Потерпевший скончался на месте преступления.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае вынесен приговор 39-летней жительнице посёлка Верхняя Бирюса Дивногорска, признанной виновной в убийстве двух мужчин.