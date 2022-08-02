Владивосток, 2 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Владивосток попал в список победителей в конкурсе проектов по обустройству туристических центров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Читайте также: Ростуризм направит средства на благоустройство более 30 городов России

«Для нас очень важно, что Ростуризм поддержал нас. Задач стоит много, и мы все нацелены на то, чтобы сделать Владивосток комфортным как для его жителей, так и для гостей. Дизайн-код необходим для развития и благоустройства города. Размер субсидии из федерального бюджета — 215 млн рублей. Проекты будем реализовывать уже в 2023 году», — сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Дальнего Востока Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное агентство по туризму выделит 6 млрд рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России. Города были определены по итогам конкурсного отбора.