Донецк, , 10:16 — REGNUM Вооружённые украинские формирования открыли огонь по четырём населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

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Все удары нанесены из Авдеевки. В 9:30 по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили пять снарядов калибра 155 мм. В 9:31 по Киевскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 9:30 и 9:33 открыли огонь по Ясиноватой и Минеральному, выпустив по три снаряда калибра 152 мм.