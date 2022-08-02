Калужский губернатор: системно решаем проблемы в миграционной сфере
Калуга, 2 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области ведётся системная работа по решению проблемных вопросов в миграционной сфере, заявил губернатор Владислав Шапша на совещании по вопросам реализации миграционной политики на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Для осуществления контроля за иностранными гражданами полицией на постоянной основе осуществляются проверки адресов их пребывания и проживания. За первое полугодие 2022 года органами МВД после установления фактов фиктивной регистрации с учёта сняты 1514 человек. По итогам первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022» пресечено 332 административных правонарушения в сфере миграции. Совместно с органами ЗАГС ведётся проверка документов, в том числе для получения гражданства Российской Федерации через институт бракосочетания и установления отцовства. Одновременно с этим приняты и меры прокурорского реагирования по недопущению регистрации фиктивных браков и отцовства. В области утверждён комплексный план мероприятий по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов. В предстоящем учебном году в образовательных учреждениях, где доля детей иностранных граждан превышает 10%, планируется проводить адаптационную школу выходного дня. В рамках этой работы в мероприятиях также будут принимать участие родители школьников.