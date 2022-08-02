Калуга, 2 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области ведётся системная работа по решению проблемных вопросов в миграционной сфере, заявил губернатор Владислав Шапша на совещании по вопросам реализации миграционной политики на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании по проблемам мигрантов

Для осуществления контроля за иностранными гражданами полицией на постоянной основе осуществляются проверки адресов их пребывания и проживания. За первое полугодие 2022 года органами МВД после установления фактов фиктивной регистрации с учёта сняты 1514 человек. По итогам первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022» пресечено 332 административных правонарушения в сфере миграции. Совместно с органами ЗАГС ведётся проверка документов, в том числе для получения гражданства Российской Федерации через институт бракосочетания и установления отцовства. Одновременно с этим приняты и меры прокурорского реагирования по недопущению регистрации фиктивных браков и отцовства. В области утверждён комплексный план мероприятий по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов. В предстоящем учебном году в образовательных учреждениях, где доля детей иностранных граждан превышает 10%, планируется проводить адаптационную школу выходного дня. В рамках этой работы в мероприятиях также будут принимать участие родители школьников.

«Усилен контроль за выявлением фиктивных браков. Дополнительную проверку пройдут все районные ЗАГСы: в них будут выявлять признаки заключенных фиктивных браков. Ужесточилась судебная практика в отношении собственников квартир, регистрирующих на своей площади иностранных граждан. Все это направлено на то, чтобы легализовать труд иностранных граждан, вывести его из теневой занятости, сделать эту сферу прозрачной и понятной для всех нас. Помимо превентивных мер мы занимаемся социальной адаптацией мигрантов. Проводим эту работу в школах, есть хороший опыт», — отметил Владислав Шапша.