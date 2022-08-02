Тайбэй, 2 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Два китайских авианосца «Ляонин» и «Шаньдун» вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает 2 августа тайваньская газета «Чжунго шибао».

rhk111 Китайский авианосец

Отмечается, что авианосцы покинули порты городов Циндао (восточная провинция Шаньдун) и Санья (южная островная провинция Хайнань).

Однако издание не уточняет, куда именно они направляются, и возможно ли, что они движутся к Тайваньскому проливу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси подорвёт отношения между Китаем и США.

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