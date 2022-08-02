Донецк, 2 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике в плену находятся более 3,5 тысячи украинских военных. Об этом 2 августа заявил глава республики Денис Пушилин.

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«На территории ДНР содержится более трех с половиной тысяч военнопленных. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только», — отметил в интервью с RT Пушилин.

Глава ДНР также добавил, что по каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. По его словам, есть и такие пленные, которые не совершали преступлений или нет информации по совершенным ими преступлениям. В будущем их планируют обменять.

Тех же военнопленных, чья причастность к военным преступлениям будет доказана, ждёт суд и наказание согласно законодательству республики, пояснил Пушилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что в плену находятся примерно 2 тысячи украинских военных. По её словам, по пленным идёт постоянный процесс — украинская сторона обращается с письмами к Международному комитету Красного Креста, эта организация обращается к России, и российская сторона «частями подтверждает» количество пленных.

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