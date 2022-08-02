Киев, 2 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Перед нанесением ударов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS киевские боевики проводят консультации с США. Об этом 2 августа рассказал представитель Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию Telegraph.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

«Существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если он недоволен намеченной целью», — сказал он.

Также Скибицкий добавил, что перед применением названных РСЗО вооружённые украинские формирования используют получаемые в режиме реального времени данные, однако отметил, что при этом американская сторона якобы не предоставляет ВСУ координаты для наведения.

В то же время представитель украинской разведки не ответил на вопрос о том, использует ли Киев в ходе нанесения ударов спутники США и Великобритании.

«Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк, Ясиноватую и Минеральное.