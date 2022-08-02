Бухарест, 2 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Владелец небольшого земельного участка в уезде Констанца на юге Румынии получил крупный штраф за хранение на подконтрольной ему территории строительных отходов. Об этом 2 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Суд

Согласно официальной информации, суд Констанцы обязал мужчину выплатить 50 тыс. леев ($10,3 тыс.) «по причине нахождения на огороде несанкционированного мусора».

При этом независимые эксперты установили, что указанные отходы не представляют угрозы для «региональной флоры и фауны».

Соответствующее решение суда Констанцы стало прецедентом в юридической практике Румынии. В настоящее время в стране на частных территориях хранятся десятки тысяч тонн мусора, включая радиоактивные материалы.