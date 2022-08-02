Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) прошла программа летней школы-семинара для молодых ученых и студентов Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

В летней сессии приняло участие 17 студентов, которые за пять дней прошли интенсивный курс «Полевые исследования полярных регионов Земли», включающий лекции, семинары и полевые работы. Работы проходили на полевой базе «Ладога» и в лаборатории полярных и морских исследований им. О. Ю. Шмидта Арктического и антарктического НИИ. Курс нацелен на расширение знаний студентов в области метеорологии, гидрохимии, гидробиологии, океановедения, почво‑ и мерзлотоведения.

Напомним, что ААНИИ был основан в 1920 году с целью обеспечения запросов Высшего Совета народного хозяйства российской Арктики. С 1930 года получил статус центра по исследованию Советской Арктики и обеспечению запросов мореплавания по Северному морскому пути и других отраслей народного хозяйства Крайнего Севера. С 1956 года институт начал проводить антарктические экспедиции. В 1994 ААНИИ присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт начал модернизацию комплекса ледовых опытовых бассейнов, которые предназначены для испытания моделей судов и инженерных сооружений для работы в Арктике.

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