Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону потушили пожар в грузовом вагоне поезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грузовые вагоны

Инцидент случился на улице 1-й Луговой днём 1 августа. Огонь успел распространиться на площади 15 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Шесть сотрудников МЧС России с помощью двух единиц техники оперативно справились с пожаром.