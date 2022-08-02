Таймырский район, Красноярский край, 2 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на общей площади 1 га. Возгорания были зафиксированы в Минусинском и Ермаковском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Szaopressa.com Лесной пожар

В тушении были задействовано более 20 человек и пять единиц техники. Причиной пожаров стали, предположительно, сухие грозы или местные жители.

Таким образом, по состоянию на утро 2 августа, в регионе действует четыре лесных пожара на территориях Таймырского и Эвенкийского районов. Пройденная огнём площадь составила 859 га.

«В ликвидации очагов возгораний задействованы более 20 человек и одна единица техники. Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — отметили в правительстве.