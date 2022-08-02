Симферополь, 2 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Алупка и Евпатория вошли в число победителей первого конкурса проектов обустройства туристических центров городов. Об этом написал 2 августа в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Воронцовский дворец. Алупка, Крым

«По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория — 121 миллион рублей. Это результат слаженной совместной работы республиканской и местной власти, министерства курортов и туризма республики и администраций городов», — написал глава Крыма.

Аксёнов напомнил, что именно в Евпатории располагается один из лучших в России городской туристический маршрут «Малый Иерусалим», в Алупке расположен Воронцовский дворец, который входит в число самых посещаемых объектов культурного наследия Крымского полуострова.

На выделенные правительство России субсидии в 2023 году в туристических центрах Алупки и в Евпатории планируется внедрить дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство. Средства также будут направлены на организацию комфортной среды для маломобильных групп населения, обустройство уличной инфраструктуры, ремонт исторических зданий, подсветку их фасадов, создание арт-объектов.