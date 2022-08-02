Якутск, 2 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Якутии зафиксирован рост заражений коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора по региону, повышение достигло 72,5% за прошлую неделю, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

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Самый высокий рост количества заражений COVID-19 — в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Таттинском, Нерюнгринском, и Мирнинском районах республики.

Ольга Балабкина дала поручение нарастить количество коек для больных коронавирусом, в первую очередь в районах с самым высоким ростом числа заражений. Кроме того, готовиться к началу учебного года в Якутии будут с учётом сложившейся ситуации. Учителей будут вакцинировать, особенно тех, которые находятся в группе риска.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной роста уровня заболеваемости в Якутии стала циркуляция штаммов коронавируса «омикрон» ВА4 и ВА, заявила главный санитарный врач республики Любовь Будацыренова.