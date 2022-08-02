Москва, , 10:05 — REGNUM Городские фонтаны не предназначены для купания. Купание в них опасно для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Купание в фонтане

В ведомстве назвали несколько причин, почему нельзя купаться в фонтане. Вода в них обновляется не часто и не обеззараживается, это может стать причиной возникновения острой кишечной инфекции, ротавирусной инфекции, гепатит А конъюнктивита и других заболеваний.

Также различные коммуникации и подсветка фонтана при купании могут стать причиной различных травм и удара током. Кроме того, купаясь в фонтане, предупредили в ведомстве, можно простудиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, использование фонтанов не по прямому назначению может быть небезопасно для человека.

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