Элиста, 2 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 51 человек, выписаны с выздоровлением шесть ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лечение в инфекционном стационаре получают 45 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 52 491 носителя коронавируса, вылечились 51 076 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.