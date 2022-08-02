Магадан, , 10:03 — REGNUM В штабе Колымского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска состоялось заседание рабочей группы по делам казачества в Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительств региона.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

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В заседании приняли участие атаман Колымского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска Сергей Бондаренко, атаманы первичных казачьих обществ Колымы.

Участники рассмотрели вопросы о порядке предоставления субсидий из бюджета Магаданской области социально ориентированным некоммерческим организациям, планировали празднование «Дня российского казачества» 1 сентября.

Кроме того, казаки обсудили работу с казачьей молодежью и другие вопросы, направленные на реализацию Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

«Дисциплинированность и ответственность магаданских казаков привела к тому, что Колыма оказалась одним из первых регионов Дальнего Востока, где завершен аудит состава казачества», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, казачьим обществам Приморья выделят почти 15 млн рублей гранта — деньги получат социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), которые занимаются патриотическим воспитанием казачьей молодежи.