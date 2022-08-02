Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Создатели сериала «Пацаны» раскрыли имена актёров, которые присоединятся к проекту в четвёртом сезоне. Об этом сообщило издание Variety 1 августа.

Молоко Матери, Билли Бутчер и Хьюи Цитата из сериала «Пацаны»

Так, в шоу снимется Вэлори Кэрри («Утраченный символ»), которой предстоит исполнить роль супергероини по прозвищу «Фейерверк». Также в четвёртом сезоне появится Сьюзан Хэйуорд («Оранжевый — хит сезона»), которая сыграет Сестру Сэйдж.

Напомним, дата выхода четвёртого сезона «Пацанов» пока что не раскрывается. Третий сезон шоу завершился 8 июля 2022 года.

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