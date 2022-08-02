Пенза, , 10:39 — REGNUM В Пензе в ночь на 2 августа встретили участников военно-спортивных сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Об этом сообщает министерство образования Пензенской области.

В Пензе встречают участников военно-спортивных сборов Minobr. pnzreg.ru

В город уже приехали команды из Башкирии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области. К началу соревнований ожидают прибытия всех 15 команд.

В программу сборов вошли соревнования по нескольким видам спорта, военным и другим дисциплинам. Для гвардейцев также организуют посещение историко-культурных достопримечательностей Пензенской области.

Торжественное открытие военно-спортивных сборов состоится 3 августа. Продлится смена до 18 августа.

ИА REGNUM напоминает, в Нижнем Новгороде откроется Центр военно-патриотического воспитания молодtжи. В 2021 году у лагеря появилось постоянное расположение, на его территории возвели казармы и плац, отремонтировали штаб лагерного сбора, проложили новые коммуникации, оборудовали полосу препятствий и спортивно-игровую площадку с прорезиненным покрытием, спортивный городок и место для воздушно-десантной подготовки.

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