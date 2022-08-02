Москва, , 10:00 — REGNUM Купание в фонтанах может стать причиной заражения различными инфекциями — кишечными или респираторными, так как вода в них не обеззараживается. Об этом 2 августа, в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает Роспотребнадзор на своей странице в одной из соцсетей.

Десантники в центральном фонтане Василий Иванов © ИА REGNUM

При этом купание в фонтанах является одной из традиций празднования Дня ВДВ, несмотря на то, что предупреждения о возможности негативных последствий в результате этого делались неоднократно.

«Почему от купания в фонтане лучше отказаться? Вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается — она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные «гости» воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что конструкция фонтанов не приспособлена для купания и потому их использование небезопасно для здоровья человека. Кроме того, напоминается, что к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка, в результате чего при купании можно получить серьёзную травму или удар током.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с Днём Воздушно-десантных войск направил всем проходившим и проходящим военную службу в этом роде войск президент России Владимир Путин.