Ханты-Мансийск, , 09:58 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства медвежонка возле трассы. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Медвежонок Екатерина Васягина

Установлено, что инцидент произошёл 30 июля 2022 года недалеко от посёлка Салым в Нефтеюганском районе. Автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Животное ушло с дороги, но до леса добраться не успело. На противоположной стороне трассы остановилась машина, из которой вышли несколько молодых мужчин, которые начали стрелять в животное.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент зафиксировали на видео очевидцы, которые хотели покормить косолапого.

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