Ханты-Мансийск, 2 августа 2022, 09:58 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства медвежонка возле трассы. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Медвежонок
Медвежонок
Екатерина Васягина

Установлено, что инцидент произошёл 30 июля 2022 года недалеко от посёлка Салым в Нефтеюганском районе. Автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Животное ушло с дороги, но до леса добраться не успело. На противоположной стороне трассы остановилась машина, из которой вышли несколько молодых мужчин, которые начали стрелять в животное.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент зафиксировали на видео очевидцы, которые хотели покормить косолапого.

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