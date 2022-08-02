Ханты-Мансийск, 2 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства медвежонка возле трассы. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Екатерина Васягина Медвежонок

Установлено, что инцидент произошёл 30 июля 2022 года недалеко от посёлка Салым в Нефтеюганском районе. Автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Животное ушло с дороги, но до леса добраться не успело. На противоположной стороне трассы остановилась машина, из которой вышли несколько молодых мужчин, которые начали стрелять в животное.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент зафиксировали на видео очевидцы, которые хотели покормить косолапого.