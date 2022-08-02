Москва, , 09:58 — REGNUM Министерство финансов РФ не поддержало предложение о снижении налоговой нагрузки на гостиничный бизнес. Об этом 2 августа сообщает «Коммерсантъ».

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СМИ ссылается на письмо ведомства «Опоре России», из которого следует, что Минфин отказал гостиничному бизнесу в освобождении от НДС объектов туристической инфраструктуры. В министерстве считают, что такая мера станет причиной появления выпадающих доходов бюджета. Также чиновники опасаются, что с аналогичными просьбами начнут обращаться предприниматели из других сфер.

Также в Минфине не поддержали идеи снизить ставку НДФЛ до 7% для граждан России, работающих в туристической сфере, а также сократить для них размеры страховых взносов.