Ульяновск, 2 августа 2022, 09:58 — REGNUM В Ульяновске авиационный колледж закупает три станка, на это предусмотрено почти 20,5 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций». Колледжу понадобились три широкоуниверсальных фрезерных станка.
Начальная цена составляет20 489 000 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета в форме гранта.
Заявки завершат принимать 8 августа. Станки должны поставлены в Ульяновск.