Ульяновск, 2 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ульяновске авиационный колледж закупает три станка, на это предусмотрено почти 20,5 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный класс

Заказчиком является областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций». Колледжу понадобились три широкоуниверсальных фрезерных станка.

Начальная цена составляет20 489 000 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета в форме гранта.

Заявки завершат принимать 8 августа. Станки должны поставлены в Ульяновск.