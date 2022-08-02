Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Американская певица Бейонсе внесла изменения в текст трека Heated, который вошёл в её новый альбом Renaissance. Об этом сообщил портал TMZ.

Бейонсе Parkwood Pictures Entertainment, LLC

Как отмечает издание, поклонники артистки раскритиковали песню Heated за использование в ней слова spazzing (срываться), которое также имеет второе значение — термин используют как оскорбление для людей с ДЦП и происходит от слова spastic («спастический», то есть подверженный постоянным спазмам).

По словам команды Бейонсе, слово никогда не предназначалось для того, чтобы задеть чьи-то чувства. Однако представители певицы всё равно решили убрать строчку с использованием этого слова.

ИА REGNUM напоминает, что релиз альбома Renaissance состоялся 29 июля 2022 года. Пластинка стала первым полноформатным проектом Бейонсе с 2016 года.

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