Молдавия, 7 декабря, 2009, 17:46 — ИА Регнум. В МИД Украины называют дезинформацией сообщение в украинских СМИ о том, что Украина может стать членом ЕС только вместе с Молдавией.

"Меня беспокоит та информация, которая освещается в СМИ относительно того, что якобы есть договоренность о том, что Украина станет членом ЕС вместе с Молдавией", - сказал заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев , которого цитирует "Сейчас". Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ЕС страна может вступить, достигнув определенных достижений. "Если Украина достигнет, то может вступить в ЕС индивидуально без привязки к какой-либо стране. То, что подается в СМИ - это не подвергается любой критике", - заявил Елисеев.

Сегодня, 7 декабря, газета "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на свои источники сообщила, что Евросоюз дал Украине неофициальный сигнал о возможности обретения членства, но предупредил, что заявка Киева на вступление в ЕС может быть рассмотрена только вместе с заявкой Молдавии.