Париж, , 09:57 — REGNUM Во Франции нагрузка на больницы продолжает снижаться, сообщает Le Figaro.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

В понедельник, 1 августа, во Франции были госпитализированы 20 063 пациента с коронавирусом против 20 098 днем ​​ранее. Из них 1205 пациентов были госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Кроме того, во Франции за сутки от COVID-19 умерли 122 человека. За последние сутки в стране выявили 7249 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции приветствует отход первого корабля из украинского порта в Одессе.

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