Пномпень, 2 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Россия и Камбоджа работают над переходом на национальные валюты во взаиморасчётах. Об этом 2 августа сообщил посол России в Пномпене Анатолий Боровик.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

»В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке», — сказал в беседе с РИА новости дипломат.

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Напомним, в 2021 году товарооборот России с Камбоджей превысил 239 млн долларов США, увеличившись на 21% по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт составил 37 млн долларов США, импорт России из Камбоджи — 202 млн долларов США.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах.