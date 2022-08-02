Кызыл, , 09:56 — REGNUM В Туве наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пункт вакцинации от коронавируса в Туве Правительство Тувы

По данным регионального минздрава, за минувшую неделю в регионе подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом. Это в 8,8 раза выше, чем неделей ранее. Из 62 заболевших 15 — дети. Среди взрослых 91,5% не имели вакцинации.

В связи с этим глава поручил усилить работы по вакцинации жителей. По его словам, в связи с началом нового учебного года важно, чтобы были привиты учителя, преподаватели, студенты учебных заведений.

«Вакцины в республике достаточно. Также жителям республики, находящимся в зоне риска, — пожилым, людям с хроническими заболеваниями — желательно соблюдать масочный режим», — отметил он.