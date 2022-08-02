Белгород, , 09:56 — REGNUM На поощрение талантливых детей в 2022 году из бюджета Белгородской области выделено 85 млн рублей, тогда как в 2021 году — 8,5 млн рублей. Об этом 2 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Школьники ИА REGNUM

Поддержку оказывают одарённым детям во всех сферах: образовании, культуре, спорте, общественной деятельности. Власти также выплачивают премии педагогам, тем, благодаря кому и развиваются дети. Кроме того, с 1 сентября 2022 года будет увеличено финансирование в образовательных учреждениях региона.

«Мы его поднимем, поднимем по максимальному уровню, как до настоящего времени финансировались лицеи и гимназии. Зачем мы это делаем? Мы хотим, чтобы каждый ребенок в Белгородской области имел равные возможности в своём развитии. Надеюсь, что уже после первого учебного года 2022/2023 мы увидим результат. Стараемся делать всё так, чтобы наши дети имели возможность развить свой талант, а неталантливых детей, как известно, не бывает», — подчеркнул губернатор.

В 2021 году получателями различных премий и именных стипендий главы региона стали 494 человека, в 2022 году наградами отметили 1409 молодых людей.