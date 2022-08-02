Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Дороги Санкт-Петербурга во время ночных обильных дождей превратились в реки. О том, что движение было затруднено на улицах, сообщали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Затопленная улица Петербурга. Скриншот Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» https://t.me/Megapolisonline

Проливные дожди шли в Петербурге более четырёх часов. Затопление дорог наблюдалось сразу в нескольких районах города. Так, пользователи делились последствиями стихии. В комментариях к одному из постов мужчина поделился фото лужи, глубину которой показал с помощью собственной ноги. Уровень воды в Горелово был чуть выше щиколотки. Евгений добавил, что ему пришлось снять кроссовки, чтобы добраться до дома.

Сообщали также об огромной луже на перекрёстке улиц Крыленко и Октябрьской, на Полевой Сабировской улице. Такая проблема была и на юге городе, в жилом микрорайоне «Славянка». Там участок земли внутри дороги с круговым движением превратился в остров, окружённый водой. В комментариях жители города сообщали, что у них в районах тоже есть такая проблема.

Отметим, что ранее СПб ГУП «Водоканал» предупреждал граждан о тех местах, где высока вероятность затопления улиц. Среди них пересечение проспекта Испытателей и Богатырского проспекта, перекрёсток Парашютной улицы и улицы Репищева/пр. Сизова, проспекта Энгельса и проспекта Луначарского, проспекта Просвещения и улицы Есенина. В список попала и Привокзальная площадь в городе Ломоносов.

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