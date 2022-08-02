Якутск, 2 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Концентрация диоксида азота в Якутке в 1,1 раза выше нормы. По остальным показателям превышения нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

ИА SakhaPress Задымление в Якутске

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В 1,6 раз выше нормативной концентрация диоксида азота в селе Чурапча, в 1,1 раза — в селе Намцы. Всего специалистами были взяты 46 проб в девяти населённых пунктах региона.

Иа SakhaDay подчёркивает, что по данным портала iqair.com в Якутске загрязнение воздуха выше нормы в 18 раз.

Как сообщало ИА REGNUM​, 1 августа воздух был загрязнён из-за дыма лесных пожаров в Якутске, сёлах Чурапча и Арылах. В столице региона превышение было зафиксировано не только по диоксиду азота, но и по взвесям.